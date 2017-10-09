Многопользовательские функции Xbox временно доступны бесплатно
Разработчики проводят акцию для владельцев консолей Xbox 360 и Xbox One, которым теперь не нужна подписка.
Компания Microsoft объявила о новой акции. Теперь разработчики открыли доступ к многопользовательским функциям, которые ранее были доступны только для владельцев подписки Live Gold.
Xbox Live Gold временно доступен бесплатно
Акция Free Play Days for All действует до вторника 10 октября, 9:59 по московскому времени. В это время также проходит открытое бета-тестирование Star Wars Battlefront II.
После завершении акции для игры с другими пользователями владельцам консолей понадобится подписка Xbox Live Gold.