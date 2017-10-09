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Опубликовано 9 октября 2017, 10:11

Cuphead прошли с помощью танцев

Фото &copy;&nbsp;Studio MDHR

Фото © Studio MDHR

Игроку пришлось использовать контроллер для симулятора танцев Dance Dance Revolution.

Автор трансляций на Twitch под псевдонимом PeekingBoo прошёл Cuphead. Для этого он выбрал необычный способ — для прохождения платформера он выбрал контроллер для симулятора танцев Dance Dance Revolution.

Геймер прошёл игру за один час 24 минуты и 40 секунд. Мировой рекорд — 46 минут, но при использовании обычного контроллера.

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Cuphead прошли с помощью контроллера для симулятора танцев

Фото © Studio MDHR

Ранее стример проходит Sonic Mania и Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

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Сергей Сурепин
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