Cuphead прошли с помощью танцев
Фото © Studio MDHR
Игроку пришлось использовать контроллер для симулятора танцев Dance Dance Revolution.
Автор трансляций на Twitch под псевдонимом PeekingBoo прошёл Cuphead. Для этого он выбрал необычный способ — для прохождения платформера он выбрал контроллер для симулятора танцев Dance Dance Revolution.
Геймер прошёл игру за один час 24 минуты и 40 секунд. Мировой рекорд — 46 минут, но при использовании обычного контроллера.
Cuphead прошли с помощью контроллера для симулятора танцев
Фото © Studio MDHR
Ранее стример проходит Sonic Mania и Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.