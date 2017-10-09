Путин одобрил кандидатуру Неверова на пост главы фракции "Единой России"

Должность стала вакантной после назначения Владимира Васильева врио главы Дагестана.

Президент РФ Владимир Путин одобрил кандидатуру Сергея Неверова на должность руководителя думской фракции "Единой России". Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что кандидатуру Неверова внёс на рассмотрение лидер партии Дмитрий Медведев. Своё предложение он обосновал тем, что фракция единороссов самая большая в Госдуме, а потому требует "чёткого, уверенного руководства".