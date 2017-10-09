Нобелевскую премию присудили за изучение экономического поведения потребителей

Эта номинация является последней в нобелевской неделе и, в отличие от всех остальных, была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году.

Лауреатом Нобелевской премии по экономике в этом году стал американец Ричард Талер "за вклад в исследование поведенческой экономики".

Эта научная дисциплина находится на стыке психологии, социологии и маркетинга и изучает влияние различных факторов, в том числе и эмоциональных, на принятие потребителем экономических решений.

Добавим, премия по экономике является заключительной номинацией нобелевской недели.