Нобелевскую премию присудили за изучение экономического поведения потребителей
Эта номинация является последней в нобелевской неделе и, в отличие от всех остальных, была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году.
Лауреатом Нобелевской премии по экономике в этом году стал американец Ричард Талер "за вклад в исследование поведенческой экономики".
BREAKING NEWS The 2017 Prize in Economic Sciences is awarded to Richard H. Thaler @R_Thaler @UChicago @ChicagoBooth #NobelPrize pic.twitter.com/mbQijTyE7t— The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 октября 2017 г.
Эта научная дисциплина находится на стыке психологии, социологии и маркетинга и изучает влияние различных факторов, в том числе и эмоциональных, на принятие потребителем экономических решений.
Добавим, премия по экономике является заключительной номинацией нобелевской недели.
В прошлом году эту награду получили экономисты Оливер Хар и Бенгт Хольмстрём за изучение теоретических инструментов в области реальной оценки договоров между участниками бизнес-процессов. Созданный ими алгоритм позволяет быстро выявлять подводные камни различных контрактов.