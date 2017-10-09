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Опубликовано 9 октября 2017, 13:03

Нобелевскую премию присудили за изучение экономического поведения потребителей

Эта номинация является последней в нобелевской неделе и, в отличие от всех остальных, была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году.

Лауреатом Нобелевской премии по экономике в этом году стал американец Ричард Талер "за вклад в исследование поведенческой экономики".

Эта научная дисциплина находится на стыке психологии, социологии и маркетинга и изучает влияние различных факторов, в том числе и эмоциональных, на принятие потребителем экономических решений.

Добавим, премия по экономике является заключительной номинацией нобелевской недели.

В прошлом году эту награду получили экономисты Оливер Хар и Бенгт Хольмстрём за изучение теоретических инструментов в области реальной оценки договоров между участниками бизнес-процессов. Созданный ими алгоритм позволяет быстро выявлять подводные камни различных контрактов.

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Марина Калегина
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