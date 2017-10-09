Столтенберг призвал ограничить влияние России на ситуацию в Ливии

Мы пристально следим за ситуацией в Ливии в более общем контексте. Мы видели результаты российского присутствия в Сирии, где это лишь усложнило ситуацию, и, конечно, нужно избегать чего-то подобного в Ливии.

Гражданская война в Ливии разразились сразу после государственного переворота, в ходе которого сначала был схвачен, а затем казнён ливийский лидер Муаммар Каддафи. Непосредственное участие в перевороте принимала и авиация стран НАТО. С 19 по 31 марта 2011 года истребители и бомбардировщики наносили удары по позициям правительственных войск Ливии и ключевым объектам инфраструктуры в рамках операции "Рассвет Одиссеи".