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Опубликовано 9 октября 2017, 15:12

Столтенберг призвал ограничить влияние России на ситуацию в Ливии

Фото &copy; РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Генсек НАТО сообщил, что нельзя допустить развития сирийского сценария в других странах.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что действия России в Сирии усугубили ситуацию, и призвал к дипломатическому решению вопросов в Ливии, сообщает РИА "Новости".

Мы пристально следим за ситуацией в Ливии в более общем контексте. Мы видели результаты российского присутствия в Сирии, где это лишь усложнило ситуацию, и, конечно, нужно избегать чего-то подобного в Ливии.

Йенс Столтенберг

Гражданская война в Ливии разразились сразу после государственного переворота, в ходе которого сначала был схвачен, а затем казнён ливийский лидер Муаммар Каддафи. Непосредственное участие в перевороте принимала и авиация стран НАТО. С 19 по 31 марта 2011 года истребители и бомбардировщики наносили удары по позициям правительственных войск Ливии и ключевым объектам инфраструктуры в рамках операции "Рассвет Одиссеи".

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Сергей Андреев
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