Нобелевский комитет объяснил, почему женщины не получают премии уже второй год

В последний раз женщина становилась нобелевским лауреатом в 2015 году. Белорусская писательница Светлана Алексиевич получила премию в области литературы.

Уже второй год подряд Нобелевская премия достаётся только мужчинам. Причиной тому — недостаток женщин среди номинантов, пояснили в Королевской шведской академии, выбирающей лауреатов.

Секретарь академии Горан Ханссон заявил, что три из шести нобелевских комитетов возглавляют женщины, а значит ни о каком "шовинистическом влиянии" речи не идёт.

По словам Ханссона, Нобелевский комитет заинтересован в том, чтобы больше женщин-учёных выдвигали на премию, но пока число номинанток всё же остается небольшим. В будущем году, по его словам, комитет будет самостоятельно определять заслуживающих номинации женщин-учёных и просить выдвигать их у тех, кто имеет на это право.