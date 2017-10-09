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Регион
Опубликовано 9 октября 2017, 15:15

Нобелевский комитет объяснил, почему женщины не получают премии уже второй год

Фото &copy;&nbsp;Tim Ereneta

Фото © Tim Ereneta

В последний раз женщина становилась нобелевским лауреатом в 2015 году. Белорусская писательница Светлана Алексиевич получила премию в области литературы.

Уже второй год подряд Нобелевская премия достаётся только мужчинам. Причиной тому — недостаток женщин среди номинантов, пояснили в Королевской шведской академии, выбирающей лауреатов.

Секретарь академии Горан Ханссон заявил, что три из шести нобелевских комитетов возглавляют женщины, а значит ни о каком "шовинистическом влиянии" речи не идёт.

По словам Ханссона, Нобелевский комитет заинтересован в том, чтобы больше женщин-учёных выдвигали на премию, но пока число номинанток всё же остается небольшим. В будущем году, по его словам, комитет будет самостоятельно определять заслуживающих номинации женщин-учёных и просить выдвигать их у тех, кто имеет на это право.

В последний раз женщина становилась нобелевским лауреатом в 2015 году. Белорусская писательница Светлана Алексиевич получила премию в области литературы.

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Иван Гусев
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