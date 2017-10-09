Специальная бомба погрузит Северную Корею во тьму

Южная Корея собирается изготовить несколько графитовых бомб для использования против Северной Кореи в случае начала полномасштабных боевых действий.

Военные специалисты Южной Кореи разрабатывают специальное нелетальное оружие против своего северного соседа. Недавно стало известно, что Агентство по оборонному развитию Сеула (ADD) приобрело технологию для сборки графитовых бомб — нелетального оружия, которое может уничтожить энергетическую систему Северной Кореи в случае войны, сообщает Jane's 360.

Графитовая бомба — это название боеприпасов, содержащих в большом количестве графитовые нити. Это тонкие волокна углерода, обладающие хорошей токопроводимостью. Как правило, графитовая бомба — это кассетный боеприпас, активируемый над электростанциями и трансформаторными подстанциями противника. Графитовые нити, падающие в большом количестве, вызывают короткое замыкание, что приводит к выходу из строя электростанции.

В 1991 году подобные бомбы были впервые использованы Военно-морским флотом США, чтобы прекратить энергоснабжение в Ираке во время первой войны в Персидском заливе. Позднее они также были использованы против Сербии во время балканского конфликта в 1999 году. Впоследствии представители НАТО рассказывали, что дополнительно у таких бомб сильное психологическое действие. Противник нервничает, понимая, что энергоснабжение может быть перерезано в любой момент.