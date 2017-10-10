Властители толпы. За что экс-советнику Обамы дали Нобелевскую премию?

Все люди — идиоты. Вернее, несмышлёные дети — капризные и не знающие, чего они сами хотят, которым просто опасно давать в руки настоящую власть. Поэтому для сохранения американского господства будет разумно создать систему предохранителей от "охлократии" — власти толпы, при этом сохранив иллюзию того, будто бы от мнения простых людей что-то зависит. Пусть себе плебс играется в демократию, пусть устраивает дебаты и выборы — всё равно толпа проголосует так, как им укажут "архитекторы выбора", тот самый высший класс общества, представители финансово-промышленной элиты. Такова вкратце доктрина либерального патернализма, автор которой — профессор экономики Ричард Талер — получил Нобелевскую премию по экономике.

Награждение, что и говорить, знаковое: именно в 2017 году "архитекторы выбора" впервые показали на публике свою реальную власть, стреножив президента США Дональда Трампа, ставшего типичной ошибкой системы. Что ж, ошибку поправили, вскоре Трамп даже в своём "твиттере" будет писать именно то, что хочет от него высший истеблишмент.

Причём сам профессор Ричард Талер по своему рождению к американской элите не относился никаким образом. Он родился в сентябре 1945 года в довольно бедном районе Нью-Джерси, что недалеко от Нью-Йорка. Мать, воспитывавшая троих детей, работала школьной учительницей, отец — страховым агентом, заработка которого еле-еле хватило на оплату колледжа для своих сыновей. Ричард был старшим из братьев, и отец, мечтавший вырастить из сына страхового аналитика и будущего партнёра по бизнесу, отдал его учиться в престижный частный Университет Case Western Reserve в Кливленде, штат Огайо, где учили именно страховому делу.

Фото: © University of Chicago/Anne Ryan/Handout via REUTER

Но Ричард не оправдал ожиданий отца. Получив диплом, он заявил, что сыт по горло страховым бизнесом и желает изучать экономику дальше. Он поступил в Рочестерский университет, где совершенно неожиданно для себя он познакомился с трудами Даниэла Канемана и Амоса Тверски, израильских психологов, которые работали над созданием психологической экономической теории — новой науки, которая объясняла бы иррациональные решения человека в ходе принятия политических и экономических решений.

В 1993 году Талер и сам написал свой первый научный труд в области поведенческой экономики — книгу "Проклятие победителя: парадоксы и аномалии экономической жизни", в которой он впервые заговорил о проблемах в коммуницировании между различными социальными группами. Многие умные люди, отвечающие за принятие тех или иных решений, ошибочно полагают, что и все окружающие обладают той же информацией, что и они сами. На основании этого они принимают неверные решения, которых окружающие просто не в состоянии понять. Поэтому победитель, по мнению Талера, должен взять на себя миссию "прогрессора" и тащить за уши человечество к своему счастью. Проклятие же победителя состоит в том, что никто из этих неблагодарных особей не оценит этих усилий.

Книга произвела большое впечатление на мир науки, и в 1995 году Ричарда Талера пригласили на работу в Чикагскую высшую школу экономики, которая, по сути, являлась экономическим отделом нового мирового правительства, того самого "вашингтонского обкома", где чиновники мирового гегемона составляли инструкции для всего мира. Впервые "чикагские мальчики" засветились ещё в 1975 году в Чили, где стали вдохновителями военного переворота генерала Пиночета и его широко разрекламированного в западной прессе "экономического чуда". В 80-е "чикагские мальчики" освоили Восточную Европу, Китай и страны Латинской Америки, затем настал черёд Аргентины — страны, которую американские советники обобрали буквально до нитки.

Фото: © REUTERS/Kamil Krzaczynski

Засветились профессора Чикагской школы и в окружении первого президента России Бориса Ельцина — именно американские эксперты были авторами "Шоковой терапии". Впрочем, профессор Талер — по собственному признанию, любитель гольфа и хорошего вина — никогда не был практиком, предпочитая тихий труд кабинетного мыслителя, занятого разработкой психологических приёмов, призванных повлиять на поведение людей. Также он преподавал в Университете Британской Колумбии, Школе управления Слоун в Массачусетском технологическом институте, Фонде Рассела Сейджа и Центре углублённого изучения поведенческих наук в Стэнфорде.

Всё изменилось в 2008 году, когда Ричард Талер совместно с профессором Кассом Санстейном опубликовал книгу Nudge — это название можно перевести как "Подталкивание". Именно в этом труде и были сформулированы основы идеологии либерального патернализма, который говорит, что политическая элита — "архитекторы выбора" — всегда лучше простого народа знает, что будет лучше для самого народа. В то же время элита не должна лишать массы иллюзии того, что они участвуют в принятии решений. Достигается это путём внедрения в массовое сознание системы "правил по умолчанию".

"Правила по умолчанию, освобождающие от обязанности выбирать, делают жизнь лучше и свободнее, — писали Талер и Санстейн в книге. — Таких правил не избежать, без них не обойтись… Они имеют огромное значение: люди могут соблюдать правила по умолчанию, даже если они им не нравятся. Люди уверены, что, если "архитекторы выбора" предпочли одно правило другому, значит, этот выбор и есть самый лучший…"

Самый простой пример создания "правил по умолчанию" знаком любому менеджеру из супермаркета: специалисты по продажам хорошо знают, что выбор покупателей прежде всего зависит от того, как расположены продукты на полках магазина — чаще всего покупатели берут тот товар, который расположен на уровне глаз. Точно таким же образом, уверен профессор Санстейн, люди ведут себя и при принятии важных решений в политике и экономике, абсолютно свободно выбирая то, что за них уже выбрали "архитекторы выбора".

Разумеется, книга Санстейна и Талера была на ура встречена американскими политиками, уверенными в своём исключительном праве диктовать свои "правила по умолчанию" всему остальному миру. В короткие сроки Nudge стала мировым бестселлером.

Фото: © REUTERS/Kamil Krzaczynski

После этого Санстейн стал в администрации президента Барака Обамы настоящим "царём" — так на американском политическом жаргоне именуется пост руководителя отдела информации и нормативно-законодательного регулирования, обладающего поистине безграничными полномочиями по контролю за законодательными директивами Белого дома.

Талер же стал экономическим советником Барака Обамы. На этом посту он опубликовал двухтомник "Поведенческие финансы" (в этом фундаментальном коллективном труде Ричард Талер был редактором-составителем), а также книги "Дисповедение: создавая поведенческую экономику" и "Квазирациональная экономика", созданные на стыке психологии и микроэкономики, в которых он попытался немного подправить чересчур простые доктрины либерального патернализма. Возможно, кому-то такой "патернализм" кажется лучшим способом для управления обществом и государством, но проблема в том, что методы "подталкивания" работают либо в лаборатории, либо в супермаркете. Более сложные общественные институты сталкиваются с противодействием других "архитекторов выбора", система принятия решений усложняется, в итоге у политических элит возникает непреодолимый соблазн взять всё под контроль. И тогда на смену "патернализму" приходит самый настоящий тоталитаризм, для которого слово "либеральный" — это не более чем пустой звук, дань исторической традиции.

Да и кто сказал, что и сами "архитекторы выбора" не подвержены иррациональному поведению? Талер уверен: всем людям, вне зависимости от образования и социального статуса, свойственна иррациональность в поведении, все те человеческие особенности, что отличают человека от искусственного интеллекта.