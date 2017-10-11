Главные игры "Игромира-2017"

Skyrim VR

Мания директора компании Bethesda вновь и вновь продавать геймерам The Elder Scrolls: Skyrim, выпуская различные переиздания, уже давно стала мемом. В этом году игра, например, выйдет на Nintendo Switch, но любопытнее оказалась её адаптация для шлемов виртуальной реальности.

Демо было довольно коротким: персонаж появляется где-то на снежной горе, поднимается к пещере, расправляется там с бандитами и, наконец, сражается с гигантским пауком. Боевую систему упростили до предела: одной рукой можно размахивать мечом, другой — сжигать всех огнём, а при нажатии отдельной кнопки герой кричит то самое "Фус ро да!". На деле даже такая схема управления работает очень посредственно: виртуальные руки постоянно теряют синхронизацию с настоящими, сражаться мечом крайне неудобно.

Самое ужасное — это реализация перемещения: для поворота героя нужно многократно нажимать кнопку Move, а чтобы ходить, приходится целиться в точку назначения и, опять же, каждый раз нажимать кнопку. Герой не ходит, а просто телепортируется на пару метров вперёд — выглядит это, прямо скажем, дёшево. Может быть, играть на PC с более продвинутым HTC Vive в это комфортнее, но на PS4 Skyrim VR лучше даже не пробовать.

"Пациент"

Ещё один VR-проект, "Пациент", от авторов интерактивного хоррора Until Dawn и, кстати говоря, сюжетно связанный с ним, также был представлен на стенде PlayStation — это эксклюзив PS VR.

"Пациент" очень ловко решает проблему неловкости движений в виртуальной реальности: почти всё время игрока (пациента психбольницы) попросту возят на каталке туда-сюда по жутковатой лечебнице середины XX века. Персонал расхаживает вокруг главного героя, о чём-то рассказывает и периодически задаёт вопросы.

Как и в Until Dawn, сюжет здесь обещают нелинейный, в демо раза три рассказывают про осточертевший "эффект бабочки". Визуально игра выглядит хорошо, по мимике персонажей видны эмоции играющих их актёров. Последствия от принятых решений увидеть не удалось, зато под конец демо разработчики порадовали секундным скримером. Но просто сидеть, слушать и оглядываться по сторонам немного надоедает.

Transference

Один из самых необычных проектов для виртуальной реальности и на "Игромире-2017" — кислотный психологический триллер Transference от SpectreVision и Ubisoft Montreal — стал первой VR-игрой, которая почти вызвала головокружение. По задумке, которую в начале демо объясняет дядя-профессор на записи, стилизованной под видео с кассет VHS, разработчики создали симуляцию психологической травмы одного из своих пациентов. Что с ним случилось, предстоит выяснять, проходя отрывки ключевых воспоминаний неизвестного.

Transference выглядит броско: все объекты окрашены в яркие неоновые цвета, лиц персонажей не видно, вокруг постоянно что-то мерцает или издаёт странные звуки. Судя по всему, игра будет представлять из себя помесь головоломки и квеста: нужно найти ключ от подвала, использовать выключатель, подбирать всякие предметы.

Под конец демоверсии, правда, был сложный момент: надо было посмотреть на парящие в воздухе параллелепипеды с такого угла, чтобы они сложились в прямоугольник. В VR это оказалось настоящей пыткой даже для стендиста, который прошёл демку десятки раз, на это потребовалось около пяти минут. Однако в Transference можно будет играть и без шлема виртуальной реальности — пожалуй, этот вариант будет предпочтительнее.

Assassin's Creed: Origins

Одной из самых крупных игр, которые давали попробовать на выставке, стала очередная часть Assassin's Creed. Ну как очередная: Origins сильно отличается от остальных игр серии и даже ощущается скорее как ролевая игра, а не экшен с однокнопочным паркуром по историческим зданиям. Городов тут тоже меньше: в этот раз действие перенеслось в Египет, когда пустынным государством правила Клеопатра.

Выделенные на прохождение демоверсии 15 минут показались какой-то шуткой: игрока забрасывают куда-то в открытую зону, на компасе виднеется с десяток иконок заданий, а ещё предлагается выполнить один сюжетный квест.

Бродя по пустыне, я увидел охраняемый лагерь на вершине небольшого холма. На входе стояли, кажется, трое стражников, которые были на четыре уровня выше моего персонажа. Исход печальный: как я ни старался, убить их мне не удалось. Когда я выпускал одному из врагов целый колчан стрел в лицо, его здоровье уменьшалось в лучшем случае на треть, зато меня убивали с двух ударов.

Оставив надежду справиться с амбалами, я отправился выполнять основной квест. На удивление, враги моего уровня угрозы не представляли вовсе: десятки противников истребляются яростным нажатием кнопки атаки. Дальше моё время, увы, истекло: задание оборвалось, а я остался с крайне смешанными чувствами насчёт новой боевой системы.

Haimrik

Однако главным приятным сюрпризом стало возвращение 1С в игрострой. Если вы не заметили, отечественная разработка буквально замерла по щелчку пальцев на много лет. Да, огромное количество мобильных игр и т.д. Но кто из вас серьёзно играет во что-то, кроме Hearthstone, на своём телефоне?

Компания представила два проекта. Первый — Haimrik. Хардкорный пазл-платформер в фэнтези-сеттинге. Сюжет подаётся в виде текста под ногами персонажа, а игроку предстоит правильно взаимодействовать со словами. Игрок сам должен догадаться, какое из них поможет ему в решении головоломки для прохождения уровня.