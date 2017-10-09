Геральт был сноубордистом в ранней версии The Witcher 3

Разработчики The Witcher 3 из CD Projekt RED рассказали, что во время разработки игры кто-то решил в шутку сделать Геральта сноубордистом. Дело в том, что когда герой оказывается на крутых склонах, то он начинает скользить вниз с особой анимацией — эта механика осталась и в финальной версии The Witcher.