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Опубликовано 9 октября 2017, 16:19

Геральт был сноубордистом в ранней версии The Witcher 3

Авторы YouTube-канала Noclip выложили видео ранней версии The Witcher 3, в котором главный герой показан в необычном образе.

Разработчики The Witcher 3 из CD Projekt RED рассказали, что во время разработки игры кто-то решил в шутку сделать Геральта сноубордистом. Дело в том, что когда герой оказывается на крутых склонах, то он начинает скользить вниз с особой анимацией — эта механика осталась и в финальной версии The Witcher.

Кадры с Геральтом-сноубордистом можно увидеть на 16-й минуте документального видео о создании The Witcher 3 от YouTube-канала Noclip. Также в ролике разработчики делятся другими секретами и подробностями создания проекта.

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Геральт был сноубордистом в ранней версии The Witcher 3

Фото: © Кадр из видео YouTube/Noclip

The Witcher 3 доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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