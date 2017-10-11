Топ-10 лучших игр по версии пользователей для тех, у кого мощный ПК
Что важно для заядлого игромана? Мощное устройство и отличная графика игр. В нашей подборке, основываясь на выборе авторитетных геймеров, мы подготовили список самых лучших игр, которые потянут только навороченные устройства.
Фото: © BETHESDA SOFTWORKS LLC
Doom (мнение с сайта systemrequirementslab.com)
Фото: © DOOM
Battlefield 1 (мнение с сайта game-debate)
Фото: © Electronic Arts, Inc.
Grand Theft Auto (GTA) 5 (мнение пользователя "Ютуба" DeSpite)
Фото: © Flickr/K2NK