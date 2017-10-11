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Опубликовано 11 октября 2017, 03:30

Топ-10 лучших игр по версии пользователей для тех, у кого мощный ПК

Что важно для заядлого игромана? Мощное устройство и отличная графика игр. В нашей подборке, основываясь на выборе авторитетных геймеров, мы подготовили список самых лучших игр, которые потянут только навороченные устройства.

Фото: &copy;&nbsp;BETHESDA SOFTWORKS LLC

Фото: © BETHESDA SOFTWORKS LLC

Doom (мнение с сайта systemrequirementslab.com)

Фото: © DOOM

Фото: © DOOM

Battlefield 1 (мнение с сайта game-debate)

Фото: © Electronic Arts, Inc.

Фото: © Electronic Arts, Inc.

Grand Theft Auto (GTA) 5 (мнение пользователя "Ютуба" DeSpite)

Фото: © Flickr/K2NK

Фото: © Flickr/K2NK

The Witcher 3: Wild Hunt (мнение геймера v0xtwonine)

Фото: © Flickr/BagoGames

Фото: © Flickr/BagoGames

Just Cause 3 (мнение с сайта gamepressure)

Фото: © Flickr/BagoGames

Фото: © Flickr/BagoGames

Mass Effect: Andromeda (мнение пользователя "Ютуба" DeSpite)

Фото: © Flickr/BagoGames

Фото: © Flickr/BagoGames

Watch Dogs 2 (мнение с сайта game-fan.ru)

Фото: © Flickr/BagoGames

Фото: © Flickr/BagoGames

Assassin's Creed Syndicate (мнение пользователя "Ютуба" GameExplorer)

Фото: © Flickr/BagoGames

Фото: © Flickr/BagoGames

Deus Ex: Mankind Divided (мнение пользователя "Ютуба" ArteMeerin)

Фото: © Flickr/BagoGames

Фото: © Flickr/BagoGames

Ark: Survival Evolved (мнение с сайта systemrequirementslab)

Фото: © Flickr/BagoGames

Фото: © Flickr/BagoGames

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Яна Недомолкина
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