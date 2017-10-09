В нацпарке Намибии более ста бегемотов погибли из-за сибирской язвы

Вспышка заболевания пока не подтверждена, однако подобное в нацпарке не редкость.

Всего за неделю в национальном парке "Бвабвата" в Намибии погибли 109 бегемотов. Предположительно, причиной смерти животных стала вспышка сибирской язвы. Об этом сообщает местное издание Namibian.

Первые десять смертей были зафиксированы ещё в прошлое воскресенье. В течение недели их число только продолжало расти.

— Мы подозреваем вспышку сибирской язвы, но команда наших ветеринаров ещё должна подтвердить это, — цитирует издание представителя администрации парка.