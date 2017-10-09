Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 октября 2017, 18:24

В нацпарке Намибии более ста бегемотов погибли из-за сибирской язвы

Фото &copy; РИА Новости/Евгений Одиноков

Фото © РИА Новости/Евгений Одиноков

Вспышка заболевания пока не подтверждена, однако подобное в нацпарке не редкость.

Всего за неделю в национальном парке "Бвабвата" в Намибии погибли 109 бегемотов. Предположительно, причиной смерти животных стала вспышка сибирской язвы. Об этом сообщает местное издание Namibian.

Первые десять смертей были зафиксированы ещё в прошлое воскресенье. В течение недели их число только продолжало расти.

— Мы подозреваем вспышку сибирской язвы, но команда наших ветеринаров ещё должна подтвердить это, — цитирует издание представителя администрации парка.

Он отметил также, что подобные вспышки в нацпарке не редкость и популяция гиппопотамов обычно восстанавливается.

BannerImage
Иван Гусев
  • Новости
  • инфекции
  • сибирскаяязва
  • Намибия
  • бегемоты
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar