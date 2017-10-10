Новое дополнение для Path of Exile выйдет в декабре
Разработчики из Grinding Gear Games сообщили поклонникам Path of Exile о готовящемся обновлении.
Сотрудники студии Grinding Gear Games поделились планами о развитии онлайн-игры Path of Exile. Следующее крупное дополнение игроки получат уже в конце года.
Новое дополнение для Path of Exile выйдет в декабре
Фото: © Flickr/Tamahikari Tammas
В пока безымянном дополнении будет новая лига испытаний. Разработчики не планируют проводить бета-тестирование обновления. Его релиз на PC состоится уже 1 декабря этого года.
Подробности грядущего дополнения авторы раскроют где-то за месяц до его выхода.