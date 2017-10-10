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Опубликовано 10 октября 2017, 09:29

Новое дополнение для Path of Exile выйдет в декабре

Разработчики из Grinding Gear Games сообщили поклонникам Path of Exile о готовящемся обновлении.

Сотрудники студии Grinding Gear Games поделились планами о развитии онлайн-игры Path of Exile. Следующее крупное дополнение игроки получат уже в конце года.

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Новое дополнение для Path of Exile выйдет в декабре

Фото: © Flickr/Tamahikari Tammas

В пока безымянном дополнении будет новая лига испытаний. Разработчики не планируют проводить бета-тестирование обновления. Его релиз на PC состоится уже 1 декабря этого года.

Подробности грядущего дополнения авторы раскроют где-то за месяц до его выхода.

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