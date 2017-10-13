Во что превратился памятник павшим партизанам в Хорватии (12 удручающих фото)

Мемориальный комплекс, посвящённый павшим во Второй мировой войне партизанам, был построен в 1981 году Воджином Бакичем.

Высота монумента составляет примерно 37 метров. С него открывается потрясающий вид на Хорватию и Боснию.

Этот памятник был заброшен, и, как объясняют местные жители, не хватает надлежащей юридической документации, чтобы оставить хоть какую-то память о погибших на войне.

Сейчас монумент стал настоящей находкой для вандалов, которые снимают блестящие панели и сдают их в металлолом.

Однако внешний вид не смущает туристов, которые приезжают на Петрову гору, чтобы посетить заброшенное здание.

Поскольку достопримечательность никем не охраняется, туда может попасть любой желающий.

Внутри есть подземные этажи, которые затоплены, но некоторых экстремалов это нисколько не смущает. По словам посетителей, хоть внутри здание и разрушено, лестницы находятся в хорошем состоянии.