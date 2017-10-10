Композитор The Last of Us: Part II намекнул на дату выхода игры

По его словам, всё уже "будет готово в 2019 году". Однако сразу после этого композитор оговорился, что, разумеется, не может знать, когда выйдет игра, а названную дату выдал просто за шутку. Наконец, он рассказал, что активная работа над подобными проектами длится где-то два года, а процесс написания музыкального сопровождения занимает у него год.

The Last of Us: Part II выйдет эксклюзивно на PS4.