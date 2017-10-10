Исландская студия CCP Games сообщила, что шутер Project Nova всё ещё находится в разработке.

Разработчики из CCP Games подтвердили , что шутер во вселенной EVE Online с рабочим названием Project Nova не был отменён. Стало известно, что над проектом также работает студия Sumo Digital.

Авторы EVE Online всё ещё работают над шутером по мотивам игры

Игра Project Nova была анонсирована ещё в 2016 году, с тех пор разработчики не делились новостями о проекте. Шутер станет наследником другого экшена во вселенной EVE — Dust 514 с PlayStation 3.

CCP Games сообщает, что хотя авторы не делятся новой информацией об игре, но её разработка идёт полным ходом.