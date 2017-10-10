Авторы EVE Online всё ещё работают над шутером по мотивам игры
Исландская студия CCP Games сообщила, что шутер Project Nova всё ещё находится в разработке.
Разработчики из CCP Games подтвердили, что шутер во вселенной EVE Online с рабочим названием Project Nova не был отменён. Стало известно, что над проектом также работает студия Sumo Digital.
Авторы EVE Online всё ещё работают над шутером по мотивам игры
Фото: © CCP Games
Игра Project Nova была анонсирована ещё в 2016 году, с тех пор разработчики не делились новостями о проекте. Шутер станет наследником другого экшена во вселенной EVE — Dust 514 с PlayStation 3.
CCP Games сообщает, что хотя авторы не делятся новой информацией об игре, но её разработка идёт полным ходом.