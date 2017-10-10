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Опубликовано 10 октября 2017, 10:46

Авторы Divinity: Original Sin 2 обещают сюрпризы для фанатов

Глава студии Larian тизерит таинственные анонсы для поклонников ролевой игры Divinity: Original Sin 2.

В интервью PC Gamer основатель студии Larian Свен Винке намекнул на планы разработчиков касательно Divinity: Original Sin 2. В будущем фанатов игры ждёт "как минимум один большой сюрприз".

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Авторы Divinity: Original Sin 2 обещают сюрпризы для фанатов

Фото: © Flickr/BagoGames

Винке рассказал, что сейчас разработчики заняты обновлением, которое выйдет уже скоро, а после этого команда некоторое время не будет ничего анонсировать. Зато к концу года для игры готовится что-то большое — вероятно, крупное сюжетное обновление. Также Свен Винке упомянул, что Larian сотрудничает с создателями пользовательских модификаций для игры.

Divinity: Original Sin 2 уже доступна на PC.

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Станислав Погорский
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