Авторы Divinity: Original Sin 2 обещают сюрпризы для фанатов

Винке рассказал, что сейчас разработчики заняты обновлением, которое выйдет уже скоро, а после этого команда некоторое время не будет ничего анонсировать. Зато к концу года для игры готовится что-то большое — вероятно, крупное сюжетное обновление. Также Свен Винке упомянул, что Larian сотрудничает с создателями пользовательских модификаций для игры.

Divinity: Original Sin 2 уже доступна на PC.