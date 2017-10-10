Отель Вексельберга, в котором снимали "Игру престолов", откроют в 2019 году

Отель "Бельведер" в Дубровнике (Хорватия), который в 2012 году за 12 млн евро приобрёл российский бизнесмен Виктор Вексельберг, будет открыт к турсезону 2019 года.

В нём будет 50 номеров высшей категории — все с видом на море.

План нового отеля, который будет значительно меньше предыдущего (он был построен ещё в Югославии и состоял из 200 номеров), подготовило хорватское архитектурное бюро 3 LHD и архитектор Дубровника Марко Дабрович, которые выиграли конкурс среди 30 архитекторов со всего мира.

С материка отель будет практически невидимым, он будет иметь крытый и открытый бассейн, особое внимание будет уделено концепции дизайна ландшафта. Рецепция будет соединена с канатной дорогой, а доступ в центр Дубровника будет возможен по морю на катере.

По словам консультантов российского бизнесмена, инвестиции в отель составят 150 млн евро.

Отель привлёк внимание мировых СМИ в 2015 году, когда американская кинокомпания HBO снимала там эпизоды сериала "Игра престолов". Долгожданная дуэль между Оберином и Горой происходила на территории амфитеатра, выходящего на пляж.

— Отель станет идеальным местом для проведения мировых политических саммитов, ведь помимо люксовых номеров он ещё удобен из соображений безопасности в силу своего расположения. Одновременно это позволит проводить такие саммиты, не загружая транспортный трафик в Дубровнике, — прокомментировал Давор Штерн, консультант Виктора Вексельберга в Хорватии.

Шеф-редактор Hotelier.PRO Андрей Рябов уверен, что отель приобретён с целью проведения корпоративных мероприятий бизнес-группы "Ренова" Виктора Вексельберга и вряд ли будет открыт для бронирования посетителям со стороны.

— Отель предназначен, скорее всего, для корпоративных целей — внутренних мероприятий, встреч с партнёрами, да и просто для отдыха руководства. В декабре 2016 года "Ренова" (её подразделение — группа "Кортрос") продала трехзвездочный отель Azimut Hotel Sochi на 2,8 тыс. номеров, ранее компания рассталась с другим отелем, построенным к Олимпиаде. Год назад руководство группы заявило, что отельный бизнес не является профильным для компании. Не думаю, что отель на 50 номеров, даже в люксовом формате, интересен компании с точки зрения прибыли. Можно сказать, что хорватский "Бельведер" станет "загородной дачей" топ-уровня, местом неофициальных встреч и официальных мероприятий.

Представители бизнесмена в России не ответили на запрос Лайфа.

В январе стало известно что "Azimut отель Сочи" (контролировавшийся структурами Виктора Вексельберга) перешёл под управление оператора "Библио Глобус". Отель купила компания "Юг-бизнеспартнёр", подконтрольная структурам, связанным с семьёй бывшего губернатора Краснодарского края, ныне министра сельского хозяйства Александра Ткачёва. Гостиничный комплекс был построен к зимней Олимпиаде 2014 года одной из структур группы "Ренова" — компанией "Топ проджект". Сумма инвестиций в проект составила 14 млрд руб.