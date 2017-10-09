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Регион
Опубликовано 9 октября 2017, 19:32

Кандидатом на пост вице-спикера Госдумы от ЕР стала Ольга Тимофеева

Председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева. Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Никольский

Председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Ранее этот пост занимал Владимир Васильев, который был назначен врио главы Дагестана.

Сергей Неверов, новый глава фракции "Единой России" в Госдуме, предложил назначить на пост вице-спикера парламента от партии председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Ольгу Тимофееву. Предложение поступило в связи с тем, что эту должность ранее занимал Владимир Васильев, который был назначен врио главы Дагестана.

Депутаты "Единой России" поддержали кандидатуру Тимофеевой.

Ольга Тимофеева является депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов. Автор и ведущая программы "Время говорить" со стажем работы в прямом эфире более 15 лет. В 2007 году стала лауреатом всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ — регион" в номинации "Лучший интервьюер". Член Союза журналистов России, Академии российского телевидения и сопредседатель Общероссийского народного фронта.

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Алиса Донченко
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