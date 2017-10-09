Кандидатом на пост вице-спикера Госдумы от ЕР стала Ольга Тимофеева

Ранее этот пост занимал Владимир Васильев, который был назначен врио главы Дагестана.

Сергей Неверов, новый глава фракции "Единой России" в Госдуме, предложил назначить на пост вице-спикера парламента от партии председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Ольгу Тимофееву. Предложение поступило в связи с тем, что эту должность ранее занимал Владимир Васильев, который был назначен врио главы Дагестана.

Депутаты "Единой России" поддержали кандидатуру Тимофеевой.