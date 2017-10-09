Кандидатом на пост вице-спикера Госдумы от ЕР стала Ольга Тимофеева
Председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский
Ранее этот пост занимал Владимир Васильев, который был назначен врио главы Дагестана.
Сергей Неверов, новый глава фракции "Единой России" в Госдуме, предложил назначить на пост вице-спикера парламента от партии председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Ольгу Тимофееву. Предложение поступило в связи с тем, что эту должность ранее занимал Владимир Васильев, который был назначен врио главы Дагестана.
Депутаты "Единой России" поддержали кандидатуру Тимофеевой.
Ольга Тимофеева является депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов. Автор и ведущая программы "Время говорить" со стажем работы в прямом эфире более 15 лет. В 2007 году стала лауреатом всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ — регион" в номинации "Лучший интервьюер". Член Союза журналистов России, Академии российского телевидения и сопредседатель Общероссийского народного фронта.