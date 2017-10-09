Скандала не будет. Украина не попала на чемпионат мира в России
Фото: Twitter/Materukhin
В решающем для команды Андрея Шевченко матче с Хорватией в Киеве украинцы сыграли бледно и уступили 0:2.
Матч Украина — Хорватия в Киеве после предыдущего тура в группе I получил статус классического матча плей-офф. Как бы не заявляли некоторые функционеры и политики из соседней страны о необходимости бойкотировать турнир в России, победа нужна была обеим командам: Украине — чтобы обогнать хорватов в борьбе за второе место (первое с большой вероятностью занимали исландцы), а Луке Модричу и Ко — чтобы обезопасить себя в борьбе вторых команд девяти групп европейского отбора, ведь одна из них остаётся без чемпионата мира.
Но в 18-ю годовщину легендарного матча Россия — Украина и автогола Александра Филимонова команда Андрея Шевченко не смогла найти путь к воротам хорватов. На глазах у переполненного "Олимпийского" украинцы во главе с Коноплянкой и Ярмоленко осторожно прощупывали оборону соперника и были ближе к голу в первом тайме. Но раскрываться и устраивать настоящий штурм не рисковал никто.
С перерыва хозяева вышли какими-то опустошенными, а вот хорваты в своей классической "шахматной" форме, словно гроссмейстеры, спокойно выжидали свой момент. И вскоре он появился. Модрич получил оперативный простор и мяч на правом фланге и подал на Матео Крамарича, который при попустительстве центральных защитников Ракицкого и Хачериди красиво пробил головой в угол.
Great goal #Kramaric!— E.Pellegrini (@PensArDito) 9 октября 2017 г.
What a job #Modric! #UKRCRO pic.twitter.com/OsAA3mLUWU
А через несколько минут история повторилась, но ассистентом Крамарича стал Иван Ракитич. Шевченко от бессилия ответил несколькими заменами, фанаты — несколькими взорванными петардами, на чём неудачная для украинцев кампания по попаданию на ЧМ-2018 закончилась. Таким образом, к сожалению, в борьбе на мундиале Россия будет единственным представителем постсоветского пространства. А Хорватия через месяц примет участие в стыковых матчах с одной из вторых команд другой отборочной группы.
Чемпионат мира. Отборочный турнир (УЕФА)
Украина — Хорватия — 0:2 (0:0)
Голы: Крамарич, 62, 70.
Турнирное положение:
- Исландия — 22.
- Хорватия — 20.
- Украина — 17.
- Турция — 15.
- Финляндия — 9.
- Косово — 1.