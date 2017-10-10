На матче Украина — Хорватия умер болельщик

Главный тренер украинской сборной по футболу Андрей Шевченко выразил свои соболезнования родным скончавшегося мужчины.

В Киеве во время футбольного матча между сборными Украины и Хорватии на стадионе "Олимпийский" скончался 40-летний мужчина. Об этом сообщает издание Espreso.

Причины смерти мужчины выясняются. Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер украинской команды Андрей Шевченко выразил соболезнования семье скончавшегося футбольного фаната.

— Слышал, что умер человек. Что-то случилось с сердцем. Мне очень жаль, приношу свои соболезнования, — сказал Шевченко.