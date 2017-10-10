Авторы Hellblade помогут фонду помощи душевнобольным
Разработчики планируют выделить на поддержку часть выручки с продажи новой видеоигры.
Студия Ninja Theory перечислит выручку от Hellblade: Senua’s Sacrifice на благотворительность. Часть денег 10 октября, во Всемирный день психического здоровья, пойдёт американскому фонду Rethink Mental Illness, который помогает душевнобольным и их родственникам.
Создатели Hellblade помогают душевнобольным
Также разработчики опубликовали новый трейлер, в котором использовали цитаты игроков, сталкивающихся с психическим недугом. Пользователи поблагодарили Ninja Theory за достоверное изображение болезни.
Hellblade: Senua’s Sacrifice вышла 8 августа 2017 года на PS4 и ПК.