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Опубликовано 10 октября 2017, 14:03

Авторы Hellblade помогут фонду помощи душевнобольным

Разработчики планируют выделить на поддержку часть выручки с продажи новой видеоигры.

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/John Brawley

Фото: © flickr.com/John Brawley

Студия Ninja Theory перечислит выручку от Hellblade: Senua’s Sacrifice на благотворительность. Часть денег 10 октября, во Всемирный день психического здоровья, пойдёт американскому фонду Rethink Mental Illness, который помогает душевнобольным и их родственникам.

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Создатели Hellblade помогают душевнобольным

Фото: © flickr.com/John Brawley

Также разработчики опубликовали новый трейлер, в котором использовали цитаты игроков, сталкивающихся с психическим недугом. Пользователи поблагодарили Ninja Theory за достоверное изображение болезни.

Hellblade: Senua’s Sacrifice вышла 8 августа 2017 года на PS4 и ПК.

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Сергей Сурепин
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