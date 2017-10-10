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Опубликовано 10 октября 2017, 14:29

Авторы Star Wars: Battlefront II изменили систему развития на лутбоксы

Разработчики многопользовательского шутера сделали новый шаг в развитии микроплатежей в играх.

Фото &copy;&nbsp; Electronic Arts

Фото ©  Electronic Arts

DICE и EA изменили систему развития в Star Wars: Battlefront II. Разработчики почти целиком заменили её на лутбоксы.

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В Star Wars: Battlefront II будет больше микроплатежей

Фото © Electronic Arts

Сейчас контейнеры можно приобрести только за внутриигровую валюту, однако после релиза они будут доступны и за реальные деньги. Изменения в игре заметили пользователи во время бета-тестирования.

Star Wars: Battlefront II выходит 17 ноября.

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Сергей Сурепин
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