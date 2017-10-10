Авторы Star Wars: Battlefront II изменили систему развития на лутбоксы

DICE и EA изменили систему развития в Star Wars: Battlefront II. Разработчики почти целиком заменили её на лутбоксы.

Сейчас контейнеры можно приобрести только за внутриигровую валюту, однако после релиза они будут доступны и за реальные деньги. Изменения в игре заметили пользователи во время бета-тестирования.