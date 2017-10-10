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Опубликовано 10 октября 2017, 14:54

Авторы Ghost Recon: Wildlands проведут бесплатные выходные в игре

Разработчики шутера откроют доступ к игре всем владельцам ПК и консолей уже в четверг.

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Ubisoft

Скриншот видео youtube.com/Ubisoft

Студия Ubisoft объявила о бесплатных выходных для Ghost Recon: Wildlands. Шутер будет доступен всем владельцам ПК, PlayStation 4 и Xbox One с 12 по 15 октября.

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Ghost Recon: Wildlands станет временно бесплатным

Скриншот видео youtube.com/Ubisoft

Бесплатные выходные приурочены к выходу нового PvP-режима. Командные сражения из обновления Ghost War будут проходить 4 на 4, цель игроков — захват территории после поражения картеля Санта-Бланка.

Также на игру будет действовать скидка 50%.

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Сергей Сурепин
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