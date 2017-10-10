Авторы Ghost Recon: Wildlands проведут бесплатные выходные в игре

Студия Ubisoft объявила о бесплатных выходных для Ghost Recon: Wildlands. Шутер будет доступен всем владельцам ПК, PlayStation 4 и Xbox One с 12 по 15 октября.

Ghost Recon: Wildlands станет временно бесплатным Скриншот видео youtube.com/Ubisoft

Бесплатные выходные приурочены к выходу нового PvP-режима. Командные сражения из обновления Ghost War будут проходить 4 на 4, цель игроков — захват территории после поражения картеля Санта-Бланка.