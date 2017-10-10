Авторы Counter-Strike: Global Offensive изменят легендарную карту
Разработчики рассказали о том, что в ближайшее время выйдет обновлённая версия Dust2.
Фото © Valve
Студия Valve в официальном "твиттере" CS:GO объявила о выходе обновлённой версии карты Dust2. Разработчики сообщили, что шутер Counter-Strike: Global Offensive получит карту уже в ближайшее время.
Обновлённая версия Dust2 выйдет для Counter-Strike: Global Offensive
Фото © Valve
Сейчас карта находится на стадии бета-тестирования. Карта Dust2 пока без изменений доступна в Counter-Strike: Global Offensive.
Карта Dust2 доступна в серии Counter-Strike, начиная с CS 1.1.