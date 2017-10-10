Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября 2017, 15:26

Авторы Counter-Strike: Global Offensive изменят легендарную карту

Разработчики рассказали о том, что в ближайшее время выйдет обновлённая версия Dust2.

Фото &copy; Valve

Фото © Valve

Студия Valve в официальном "твиттере" CS:GO объявила о выходе обновлённой версии карты Dust2. Разработчики сообщили, что шутер Counter-Strike: Global Offensive получит карту уже в ближайшее время.

image

Обновлённая версия Dust2 выйдет для Counter-Strike: Global Offensive

Фото © Valve

Сейчас карта находится на стадии бета-тестирования. Карта Dust2 пока без изменений доступна в Counter-Strike: Global Offensive.

Карта Dust2 доступна в серии Counter-Strike, начиная с CS 1.1.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • counterstrike
  • steam
  • valve
  • csgo
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar