Blizzard работает над новой игрой
В вакансии компании нашли намёк на создание нового проекта во вселенной Overwatch.
На официальном сайте компании Blizzard появилась вакансия художника-интерна для работы над неанонсированным проектом. Кандидат должен быть знаком со вселенной Overwatch.
Blizzard нужны сотрудники для работы над Overwatch
Разработчики ищут студентов колледжей и университетов. Потенциальный сотрудник должен будет работать в течение 11–12 недель в офисе Blizzard.
Западные СМИ предполагают, что Blizzard работает над спин-оффом многопользовательского шутера.