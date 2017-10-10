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Опубликовано 10 октября 2017, 15:49

Blizzard работает над новой игрой

В вакансии компании нашли намёк на создание нового проекта во вселенной Overwatch.

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/action_1971

Фото: © flickr.com/action_1971

На официальном сайте компании Blizzard появилась вакансия художника-интерна для работы над неанонсированным проектом. Кандидат должен быть знаком со вселенной Overwatch.

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Blizzard нужны сотрудники для работы над Overwatch

Фото: © flickr.com/action_1971

Разработчики ищут студентов колледжей и университетов. Потенциальный сотрудник должен будет работать в течение 11–12 недель в офисе Blizzard.

Западные СМИ предполагают, что Blizzard работает над спин-оффом многопользовательского шутера.

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Сергей Сурепин
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