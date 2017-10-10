Древние индейцы Амазонии научились выращивать рис независимо от азиатов

До сих пор считалось, что выращивание "культурного" риса возникло только в Азии 11 000 лет назад, а в Западной Африке — 2000 лет назад.

Учёные из Бразилии и Великобритании нашли убедительные свидетельства "одомашнивания" риса в юго-западной части Амазонии уже 4000 лет назад. Это значит, что в Новом Свете возделывались не только уникальные для него растения, но и использовались те, что встречаются в Старом Свете. До сих пор считалось, что рис был окультурен только в Азии и Африке. Соответствующая статья опубликована в Nature Ecology & Evolution.

Авторы работы изучили 16 фитолитов — окаменевших остатков растений из отложений древностью до 4000 лет. У них получилось, что размеры зерна, вероятно относящегося к Oryza glumaepatula (один из видов риса), в этом районе постепенно росли, а количество шелухи, в которой оно находилось, уменьшалось. Шелуха хорошо защищает дикий рис, но нежелательна у культурного растения. Изменения, зафиксированные в фитолитах, указывают на то, что данный вид риса был одомашнен в Амазонии как минимум 4000 лет назад. Однако затем признаки возделывания этой культуры исчезают — как раз после появления европейцев. Исследователи полагают, что это было связано с масштабным вымиранием местного населения от новых болезней, принесённых с Востока.