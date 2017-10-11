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Регион
Опубликовано 11 октября 2017, 08:37

Игрушки "Тамагочи" вернутся в продажу

Компания Bandai America объявила о выпуске новой партии легендарных игрушек "Тамагочи".

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Stefan Kellner

Фото: © flickr.com/Stefan Kellner

В этом году карманная игрушка "Тамагочи", владельцы которой должны ухаживать за своим виртуальным питомцем, празднует свой 20-летний юбилей. В начале года стало известно, что устройство вновь можно будет купить в Японии, а теперь речь идёт о поставке в магазины на Западе.

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Игрушки "Тамагочи" вернутся в продажу

Фото: © flickr.com/Stefan Kellner

Bandai America сообщила, что обновлённая модель игрушки появится в продаже 5 ноября этого года и будет стоить 15 долларов. Тираж устройств будет крайне ограниченным, так что достать их будет не так просто.

Продажи оригинальной игрушки начались в Японии в 1996 году, а через год она добралась и до США. За всё время было продано более 82 миллионов устройств.

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Станислав Погорский
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