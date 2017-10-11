Самому богатому депутату Госдумы разрешили заплатить 5000 рублей в рассрочку

Арбитражный суд Архангельской области утвердил план, по которому самый богатый депутат Госдумы Андрей Палкин будет выплачивать свой долг. Как и многие обычные граждане, он испытывает некоторые финансовые трудности. Он задолжал 189 млн рублей. В основном налоговой. Как он сам ранее пояснял, в 2016 году он продал, в том числе своему собственному сыну, 59 квартир и ещё кое-какое имущество (около 200 единиц строительной техники). Иначе бы его не взяли в депутаты. Имущество было на балансе его строительных фирм, а чтобы стать депутатом, пришлось избавиться от бизнеса (так положено по закону).

Причём продал он имущество сыну по дешёвке. Как он объяснил, просто сильно спешил. К тому же продал в рассрочку. В общем, с деньгами стало трудно. А тут ещё ФНС стала требовать налоги с продажи.

Депутат решил, что это несправедливо, ведь он продавал в рассрочку и все деньги ещё не получил, а налоги нужно платить сейчас. Да, его доход в 2016 году составил 678 млн рублей. Но по сравнению с 1,5 млрд в 2015-м не так уж и много.

Андрей Палкин не зря является депутатом — он хорошо знает законодательство. Он решил воспользоваться законом о банкротстве, чтобы суд реструктуризировал его долг (проще говоря, отсрочил выплату). Так и получилось.

В марте суд удовлетворил заявление Палкина о его банкротстве. В отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. Депутат пояснял, что банкротом он считается чисто формально — просто потому, что более трёх месяцев не платил по долгам и подал в суд заявление. Депутат сам разработал и передал в суд план реструктуризации. И вот наконец случилось то, чего он добивался, — суд одобрил этот план.

Согласно плану, Палкин будет выплачивать долг ровно два года. Каждый месяц он будет отдавать примерно по восемь миллионов рублей. Пока дело рассматривалось, оказалось, что у Палкина есть долги не только перед налоговой. В суд было подано ещё несколько ходатайств от кредиторов (но их требования несопоставимы по объёму с требованиями налоговиков). В том числе это архангельский филиал "Ростелекома". Как говорится в материалах дела, по "договору связи № 25710 от 20.12.2011 г." Палкин задолжал "Ростелекому" 5,7 тысячи рублей. И даже этот долг депутат (а за ним и суд) планомерно разбил на 24 месяца. Каждый месяц Палкин будет выплачивать "Ростелекому" по 240 рублей.

Также в числе кредиторов — ПАО "МРСК Северо-Запада" (поставляет электричество). Депутат задолжал ПАО две тысячи рублей — в материалах дела не уточняется за что, но, очевидно, за электричество. Каждый месяц ему предстоит наскребать по 83 рубля, чтобы расплатиться.

В общем, депутаты — люди как люди. Им тоже бывает трудно выплатить 5,7 рубля за связь и две тысячи рублей за электричество. Ну или просто жалко. Связаться с депутатом, чтобы прояснить этот вопрос, не удалось.

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Как говорится в материалах дела, план реструктуризации не был утверждён на собрании кредиторов, а представитель ФНС в суде выступал против такого плана. Но суд всё равно встал на сторону слуги народа. Теперь налоговой остаётся только подавать апелляцию, чтобы добиться от депутата денег быстрее.

Кстати, налоги, которые всё никак не выплатит депутат, должны поступить в бюджет. Как сообщалось, задолженность депутата перед федеральным бюджетом составляет 76,8 миллиона рублей, перед бюджетом Архангельской области — 46,9 миллиона рублей, перед бюджетом Котласа (город в Архангельской области) — 24,3 миллиона рублей. Как сообщалось, дефицит бюджета Архангельской области в 2017 году предположительно, должен составить 2,5 млрд рублей. Конечно, миллионы Палкина областному бюджету бы немного помогли — но ведь у него самого сейчас не лучшие времена. Он родился и вырос в Архангельской области и надеется, что местные жители согласятся, что его поведение нужно принять и простить.

Павел Зайцев, член президиума Национального антикоррупционного комитета, считает, что "у депутата просто не должно быть таких долгов". — Кроме того, проверкой этой истории должны заняться правоохранительные органы, — сказал он. — Непонятно, почему его кредиторы сами не подали на него заявление на возбуждение уголовного дела. Если правоохранители найдут в его действиях факт мошенничества, связанный с продажей имущества, то его могут и лишить депутатской неприкосновенности. Пять тысяч или пять миллионов, неважно, — человек пользовался услугами и не платил за них, в частности, Ростелекому. Поэтому целесообразно проверить его на мошенничество.