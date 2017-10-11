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Опубликовано 11 октября 2017, 08:54

Энтузиаст потратил год на создание мультфильма по Overwatch

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Glayer _

Скриншот видео youtube.com/Glayer _

Поклонник сетевого шутера Overwatch посвятил работе над анимационным роликом по мотивам год жизни.

Корейский игрок под ником Glayer начал работать над небольшим анимационным роликом с персонажами шутера Overwatch ещё в конце 2016 года. Теперь процесс наконец завершён.

Ролик представляет собой целиком переделанную вступительную заставку японского анимационного сериала Himouto! Umaru-chan, рассказывающего про жизнь геймерши-затворницы. В своей версии Glayer заменил главную героиню на персонажа Overwatch, известного под никнеймом D.va.

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Энтузиаст потратил год на создание мультфильма по Overwatch

Скриншот видео youtube.com/Glayer _

Получившийся мультфильм почти покадрово воспроизводит оригинальный мультсериал и длится полторы минуты.

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Станислав Погорский
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