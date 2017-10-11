Энтузиаст потратил год на создание мультфильма по Overwatch
Поклонник сетевого шутера Overwatch посвятил работе над анимационным роликом по мотивам год жизни.
Корейский игрок под ником Glayer начал работать над небольшим анимационным роликом с персонажами шутера Overwatch ещё в конце 2016 года. Теперь процесс наконец завершён.
Ролик представляет собой целиком переделанную вступительную заставку японского анимационного сериала Himouto! Umaru-chan, рассказывающего про жизнь геймерши-затворницы. В своей версии Glayer заменил главную героиню на персонажа Overwatch, известного под никнеймом D.va.
Энтузиаст потратил год на создание мультфильма по Overwatch
Получившийся мультфильм почти покадрово воспроизводит оригинальный мультсериал и длится полторы минуты.