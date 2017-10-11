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Опубликовано 11 октября 2017, 09:27

Assassin’s Creed: Origins получила книжный приквел

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/RusGameTactics

Скриншот видео youtube.com/RusGameTactics

Для экшена в открытом мире Assassin’s Creed: Origins вышла книга с предысторией игры.

С 10 октября в продажу поступила книга Assassin's Creed Origins: Desert Oath, рассказывающая о событиях, предшествующих новой игре в популярной франшизе про ассасинов.

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Assassin’s Creed: Origins получила книжный приквел

Скриншот видео youtube.com/RusGameTactics

Desert Oath рассказывает о юношестве главного героя Origins, меджая Байека, и его взаимоотношениях с девушкой Айей. События книги берут начало в 70 году до нашей эры, действие разворачивается в городе Сива. Из романа можно будет узнать, что подвигло героя стать таким, каким он представлен в игре.

Assassin's Creed: Origins выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 27 октября.

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Станислав Погорский
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