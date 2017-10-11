Бета-тестирование Star Wars: Battlefront II продлено
Авторы шутера Star Wars: Battlefront II решили увеличить срок проведения бета-тестирования.
Открытое бета-тестирование Star Wars: Battlefront II, которое должно было закончиться ещё 9 октября, решили продлить на два дня. Все желающие смогут опробовать игру до 19:00 мск 11 октября.
Бета-тестирование Star Wars: Battlefront II продлено
Бета-версия Star Wars: Battlefront II доступна на PC, PS4 и Xbox One, от участников требуется лишь загрузить клиент игры. Во время тестирования можно опробовать несколько карт и режимов, в том числе масштабные космические бои.
Star Wars: Battlefront II выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 17 ноября.