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Опубликовано 11 октября 2017, 09:51

Бета-тестирование Star Wars: Battlefront II продлено

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/EA Star Wars

Скриншот видео youtube.com/EA Star Wars

Авторы шутера Star Wars: Battlefront II решили увеличить срок проведения бета-тестирования.

Открытое бета-тестирование Star Wars: Battlefront II, которое должно было закончиться ещё 9 октября, решили продлить на два дня. Все желающие смогут опробовать игру до 19:00 мск 11 октября.

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Бета-тестирование Star Wars: Battlefront II продлено

Скриншот видео youtube.com/EA Star Wars

Бета-версия Star Wars: Battlefront II доступна на PC, PS4 и Xbox One, от участников требуется лишь загрузить клиент игры. Во время тестирования можно опробовать несколько карт и режимов, в том числе масштабные космические бои.

Star Wars: Battlefront II выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 17 ноября.

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Станислав Погорский
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