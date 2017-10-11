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Регион
Опубликовано 11 октября 2017, 10:29

Количество единовременных игроков Fortnite Battle Royale превысило 500 тысяч

Режим "Королевской битвы" в онлайн-экшене Fortnite продолжает набирать популярность.

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Taylor McBride

Фото: © flickr.com/Taylor McBride

В сентябре Epic Games добавила в свою новую игру Fortnite многопользовательский режим "Королевская битва". Компания решила предоставлять доступ к Battle Royale бесплатно, что привлекло сотни тысяч геймеров.

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Количество единовременных игроков Fortnite Battle Royale превысило 500 тысяч

Фото: © flickr.com/Taylor McBride

Согласно официальным данным разработчиков Fortnite, сейчас в "Королевскую битву" одновременно играют до 525 тысяч человек, а общий онлайн за сутки во всех регионах достигает отметки в 3,7 миллиона геймеров. Таким образом уже сейчас проект Epic Games достиг четверти популярности сверхуспешной игры в том же жанре — PlayerUnknown's Battlegrounds.

Fortnite Battle Royale доступна бесплатно на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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