Количество единовременных игроков Fortnite Battle Royale превысило 500 тысяч

В сентябре Epic Games добавила в свою новую игру Fortnite многопользовательский режим "Королевская битва". Компания решила предоставлять доступ к Battle Royale бесплатно, что привлекло сотни тысяч геймеров.

Согласно официальным данным разработчиков Fortnite, сейчас в "Королевскую битву" одновременно играют до 525 тысяч человек, а общий онлайн за сутки во всех регионах достигает отметки в 3,7 миллиона геймеров. Таким образом уже сейчас проект Epic Games достиг четверти популярности сверхуспешной игры в том же жанре — PlayerUnknown's Battlegrounds.

Fortnite Battle Royale доступна бесплатно на PC, PS4 и Xbox One.