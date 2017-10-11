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Опубликовано 11 октября 2017, 13:39

Konami стала официальным партнёром футбольного клуба "Арсенал"

Благодаря этому партнёрству в PES 2018 появятся более реалистичные футболисты британской команды.

Фото &copy; Flickr/Matt Williamson

Фото © Flickr/Matt Williamson

Компания Konami стала официальным партнёром футбольного клуба "Арсенал". Это соглашение позволит сторонам усилить сотрудничество.

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Konami — официальный партнёр ФК "Арсенал"

Фото © Flickr/Matt Williamson

Разработчики получат доступ к домашнему стадиону команды "Эмирейтс" в Лондоне. Это позволит точнее воссоздать его в своих играх.

Также движения и лицевая анимация спортсменов в PES будут создаваться при участии реальных футболистов "Арсенала".

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Сергей Сурепин
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