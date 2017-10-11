Konami стала официальным партнёром футбольного клуба "Арсенал"
Благодаря этому партнёрству в PES 2018 появятся более реалистичные футболисты британской команды.
Компания Konami стала официальным партнёром футбольного клуба "Арсенал". Это соглашение позволит сторонам усилить сотрудничество.
Konami — официальный партнёр ФК "Арсенал"
Разработчики получат доступ к домашнему стадиону команды "Эмирейтс" в Лондоне. Это позволит точнее воссоздать его в своих играх.
Также движения и лицевая анимация спортсменов в PES будут создаваться при участии реальных футболистов "Арсенала".