В WWE 2K18 появится полковник Сандерс

Компания 2K объявила о партнёрстве с рестораном быстрого питания KFC. Благодаря этому в игре WWE 2K18 в качестве играбельного персонажа появится полковник Сандерс, основатель и лицо KFC.

Полковник Сандерс появится в WWE 2K18 Фото © 2K Sports

Персонаж будет доступен для выбора только в режиме Create-a-Superstar. Официальная премьера Сандерса состоится 12 октября в YouTube-шоу UpUpDownDown со звездой WWE Хавьером Вудсом.