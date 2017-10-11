В WWE 2K18 появится полковник Сандерс
Лицо и основатель ресторанов быстрого питания KFC сразится с профессиональными спортсменами.
Фото © 2K Sports
Компания 2K объявила о партнёрстве с рестораном быстрого питания KFC. Благодаря этому в игре WWE 2K18 в качестве играбельного персонажа появится полковник Сандерс, основатель и лицо KFC.
Полковник Сандерс появится в WWE 2K18
Фото © 2K Sports
Персонаж будет доступен для выбора только в режиме Create-a-Superstar. Официальная премьера Сандерса состоится 12 октября в YouTube-шоу UpUpDownDown со звездой WWE Хавьером Вудсом.
WWE 2K18 выйдет 17 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. До конца года игра выйдет на Nintendo Switch.