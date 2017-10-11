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Опубликовано 11 октября 2017, 14:21

В WWE 2K18 появится полковник Сандерс

Лицо и основатель ресторанов быстрого питания KFC сразится с профессиональными спортсменами.

Фото &copy; 2K Sports

Фото © 2K Sports

Компания 2K объявила о партнёрстве с рестораном быстрого питания KFC. Благодаря этому в игре WWE 2K18 в качестве играбельного персонажа появится полковник Сандерс, основатель и лицо KFC.

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Полковник Сандерс появится в WWE 2K18

Фото © 2K Sports

Персонаж будет доступен для выбора только в режиме Create-a-Superstar. Официальная премьера Сандерса состоится 12 октября в YouTube-шоу UpUpDownDown со звездой WWE Хавьером Вудсом.

WWE 2K18 выйдет 17 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. До конца года игра выйдет на Nintendo Switch.

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Сергей Сурепин
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