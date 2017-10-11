Авторы Assassin's Creed: Origins поделились планами на игру
Разработчики опубликовали план поддержки боевика про наёмных убийц до марта 2018 года.
Фото © Ubisoft Montreal
Компания Ubisoft поделилась планом поддержки Assassin's Creed: Origins до марта. После выхода игры разработчики будут регулярно выпускать новый контент — не только платный, но и бесплатный.
Assassin's Creed: Origins получит поддержку до марта 2018 года
Фото © Ubisoft Montreal
Владельцы базовой версии игры получат доступ к фоторежиму, ежедневным заданиям, режиму "орды", к челленджам Trial of the Gods, а также режиму музея.
Владельцы сезонного пропуска получат наборы коллекционной брони и лута, а также два больших сюжетных дополнения — The Hidden Ones и The Curse of the Pharaohs.
Assassin's Creed: Origins выйдет 27 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.