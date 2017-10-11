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Опубликовано 11 октября 2017, 15:21

Call of Duty: WWII стала самой ожидаемой игрой осеннего сезона

Также в числе популярных проектов лидируют Assassin's Creed: Origins и Star Wars: Battlefront II.

Фото &copy; Sledgehammer Games

Фото © Sledgehammer Games

Аналитическая компания Nielsen опросила более шести тысяч геймеров и назвала самые ожидаемые игры осеннего сезона. Лидером среди респондентов стала Call of Duty: WWII — 99% опрошенных выбрали шутер.

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Call of Duty: WWII — самая ожидаемая игра осени

Фото © Sledgehammer Games

Также у геймеров лидирует Assassin's Creed: Origins (95%), а также Star Wars: Battlefront II (90%). Forza Motorsport 7 и Gran Turismo Sport получили 85% голосов опрошенных.

Самая популярная игра на Switch — Super Mario Odyssey (96%).

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Сергей Сурепин
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