Call of Duty: WWII стала самой ожидаемой игрой осеннего сезона
Также в числе популярных проектов лидируют Assassin's Creed: Origins и Star Wars: Battlefront II.
Фото © Sledgehammer Games
Аналитическая компания Nielsen опросила более шести тысяч геймеров и назвала самые ожидаемые игры осеннего сезона. Лидером среди респондентов стала Call of Duty: WWII — 99% опрошенных выбрали шутер.
Call of Duty: WWII — самая ожидаемая игра осени
Фото © Sledgehammer Games
Также у геймеров лидирует Assassin's Creed: Origins (95%), а также Star Wars: Battlefront II (90%). Forza Motorsport 7 и Gran Turismo Sport получили 85% голосов опрошенных.
Самая популярная игра на Switch — Super Mario Odyssey (96%).