В Overwatch начался Хеллоуин

Компания Blizzard проводит мероприятие в Overwatch — оно посвящено Хеллоуину. Акция продлится с 10 октября по 1 ноября.

Разработчики добавили в игру "Месть Крысенштейна" — это PvE-миссия, в которой игрокам необходимо противостоять волнам противников, управляемых искусственным интеллектом. Лучшие игроки будут отображаться в рейтинговой таблице.