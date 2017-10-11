В Overwatch начался Хеллоуин
Разработчики объявили о проведении специального мероприятия для фанатов многопользовательского шутера.
Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Компания Blizzard проводит мероприятие в Overwatch — оно посвящено Хеллоуину. Акция продлится с 10 октября по 1 ноября.
Авторы Overwatch проводят Хеллоуин в игре
Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Разработчики добавили в игру "Месть Крысенштейна" — это PvE-миссия, в которой игрокам необходимо противостоять волнам противников, управляемых искусственным интеллектом. Лучшие игроки будут отображаться в рейтинговой таблице.
Также в игре появятся тематические костюмы.