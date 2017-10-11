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Регион
Опубликовано 11 октября 2017, 15:53

В Overwatch начался Хеллоуин

Разработчики объявили о проведении специального мероприятия для фанатов многопользовательского шутера.

Фото &copy;&nbsp;BLIZZARD ENTERTAINMENT

Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Компания Blizzard проводит мероприятие в Overwatch — оно посвящено Хеллоуину. Акция продлится с 10 октября по 1 ноября.

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Авторы Overwatch проводят Хеллоуин в игре

Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Разработчики добавили в игру "Месть Крысенштейна" — это PvE-миссия, в которой игрокам необходимо противостоять волнам противников, управляемых искусственным интеллектом. Лучшие игроки будут отображаться в рейтинговой таблице.

Также в игре появятся тематические костюмы.

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Сергей Сурепин
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