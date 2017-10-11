Ольгу Тимофееву утвердили на пост вице-спикера Госдумы

Ранее этот пост занимал Владимир Васильев, который был назначен врио главы Дагестана.

Госдума утвердила на пост вице-спикера нижней палаты Ольгу Тимофееву. Ранее она занимала пост главы комитета по экологии и охране окружающей среды.

Должность вице-спикера стала вакантной после того, как Владимир Васильев был назначен врио главы Дагестана. Кандидатуру Тимофеевой выдвинул новый глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов. Депутаты-единороссы это предложение поддержали.

Ольга Тимофеева — российский журналист и политик, лауреат премии "ТЭФИ — регион", сопредседатель ОНФ. На ставропольском телевидении работала в 1996 году, в 2008 году победила на выборах депутатов Ставропольской городской думы, а в 2012-м стала депутатом Госдумы 6-го созыва.

В 2016 году по итогам праймериз заняла 1-е место (68,23 % голосов) в региональной части партийного списка "Единой России".