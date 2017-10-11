ГД увеличила штраф водителям, которые не уступают дорогу пешеходам

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о повышении штрафов водителям, которые не пропускают пешеходов и велосипедистов. Согласно новым поправкам в КоАП, нарушителям устанавливается административный штраф в размере от 1500 рублей до 2500 рублей.