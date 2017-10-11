ГД увеличила штраф водителям, которые не уступают дорогу пешеходам
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Госдума в третьем чтении приняла законопроект о повышении штрафов водителям, которые не пропускают пешеходов и велосипедистов. Согласно новым поправкам в КоАП, нарушителям устанавливается административный штраф в размере от 1500 рублей до 2500 рублей.
— Необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбуждённых дел об административных правонарушениях данной категории, — говорится в пояснительной записке к документу.