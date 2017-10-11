"Укротить США огнём". КНДР раскрыла депутатам Госдумы планы новых испытаний

Пхеньян работает над созданием межконтинентальной баллистической ракеты, способной донести заряд до Западного побережья США.

Депутаты думской фракции ЛДПР Антон Морозов, Алексей Диденко и Павел Шперов отчитались о своей поездке в КНДР и встрече с председателем Верховного совета страны Ким Ен Намом, сообщает РИА "Новости". Визит проходил в период 2–6 октября. Делегация российских парламентариев посетила Пхеньян, где, по их словам, была принята на "весьма высоком" уровне.

В ходе визита председатель Верховного совета КНДР Ким Ен Нам рассказал российским депутатам, что северокорейские военные готовятся к испытаниям новой модернизированной ракеты, способной донести заряд до Западного побережья США. При этом, как заверили членов российской делегации в Пхеньяне, этот шаг полностью отвечает политике лидера страны Ким Чен Ына, который ранее в ответ на угрозы Вашингтона пообещал "укротить США огнём".

— Северокорейская сторона руководствовалась заявлением председателя ТПК Ким Чен Ына от 22 сентября, где он выразил намерение "укрощать огнём" США. При этом просили нас "поддержать позиции" данного заявления", — отметили депутаты. — Мы ограничились тем, что "придаём значение проблематике" заявления, и подчеркнули приверженность ЛДПР мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове и в регионе в целом путём переговоров.