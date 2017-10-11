Дом, где было сделано то самое фото лох-несского чудовища, продают за £310 тыс.
Теперь любой желающий может приобрести уютный домик в знаменитой местности и продолжить исследование чудища, которое до сих пор не удалось поймать, сообщает The Sun.
Раньше этот дом служил отелем для научных исследователей, которые на протяжении многих лет пытаются найти доказательства существования лох-несского чудовища.
Он находится всего в семи милях от города Инвернесса и в десяти милях от замка Аркарт.
Конечно, первое, что может привлечь будущего покупателя, — это расположение недвижимости. Но кроме этого дом красив сам по себе.
Он отлично подойдёт для большой семьи: несмотря на то, что в нём два этажа, там расположены три уютных гостиных и шесть больших спален. Также дому принадлежит небольшой лесной "островок", за которым спрятано знаменитое озеро.
Дом очень светлый, так как в нём повсюду расположены окна, чтобы можно было непрерывно наблюдать за озером, в котором, согласно легенде, водится знаменитое чудовище Несси.
Кроме того, он знаменит тем, что в 1934 году хирург Роберт Кеннет Уилсон именно оттуда сделал знаменитую фотографию лох-несского чудовища. Однако позже выяснилось, что фото было подделкой. Несмотря на то, что знаменитого персонажа так и не выявили, хотя некоторым удаётся наблюдать неопознанные объекты в озере, исследования до сих пор продолжаются.
Этот дом можно продолжать использовать в качестве отеля. Между прочим, его расположение идеально подходит для успешного туристического бизнеса. Сюда приезжают миллионы туристов
Сейчас этот уютный домик выставлен на продажу за 310 тыс. фунтов. По словам агентов, они надеются, что покупатель найдётся очень быстро и сможет продолжить научные наблюдения за невиданным чудовищем.