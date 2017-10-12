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Опубликовано 12 октября 2017, 03:45

"Жители двух стран ненавидят меня из-за жестокого розыгрыша, которого не было"

Несколько дней назад британка Софи Стивенсон рассказала, как её жестоко разыграл Джесси Мамант из Голландии. По её словам, парень заставил её прилететь из Манчестера в Амстердам лишь для того, чтобы победить в игре "Вытащи свинью". Однако Джесси рассказал изданию Metro собственную версию событий.

24-летняя Софи рассказала, что познакомилась с Джесси во время отпуска в Барселоне. Молодые люди жили в одном отеле, где у них завязались романтические и сексуальные отношения. Вернувшись домой, влюблённые продолжили переписываться, и наконец Джесси позвал девушку в Амстердам. Прилетев в Голландию, Софи не обнаружила встречающего Джесси. Вместо этого она получила сообщение: "Ты была пигментирована" (от англ. pig — "свинья").

Софи утверждает, что стала жертвой игры "Вытащи свинью". Игра заключается в том, что компания друзей выбирает самую несимпатичную девушку и один из парней пытается вытащить её на свидание и переспать с ней.

Это неловко, это унизительно. Единственная причина, по которой я заговорила об этом, — это то, что я не хочу, чтобы это случилось с другими девушками

Софи Стивенсон

На Джесси Маманта сразу же набросились пользователи Интернета. Они атаковали его страницу в социальной сети, где оскорбляли и унижали молодого человека. Однако он настаивает, что вся эта ситуация целиком и полностью придумана Софи.

Я ничего не знаю об этой игре. Я просто уничтожен, мне и моей семье угрожают. Это охота на ведьм

Джесси Мамант

Джесси настаивает, что у него не было романа с Софи, а все переписки, которые она показывает журналистам и выкладывает в Сеть, подделаны. Парень надеется, что люди прислушаются к его словам и наконец оставят его в покое. Впрочем, его представитель рассказал MailOnline, что Джесси всё-таки провёл с Софи одну ночь в Барселоне, хотя и отрицал связь с ней с самого начала. В настоящий момент не известно, чья версия событий ближе к правде — жестоко разыгранной Софи или без вины виноватого Джесси.

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Татьяна Кондратьева
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