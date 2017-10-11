В России исчезнет термин "жильё экономкласса"
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Минстрой России будет устанавливать требования к стандартному жилью, в том числе к минимально и максимально допустимым его размерам.
В первом чтении Госдума приняла законопроект, который, в частности, отменяет термин "жильё экономического класса". Вместо него вводится понятие "стандартное жильё".
Как отмечается, Минстрой России будет устанавливать требования к стандартному жилью. Нововведения коснутся минимально и максимально допустимых размеров помещений.
Министр строительства РФ Михаил Мень ранее рассказал о международном конкурсе дизайн-проектов стандартного жилья и жилой застройки. Как сообщается, финалистов объявят в феврале 2018 года.