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Регион
Опубликовано 11 октября 2017, 17:05

В России исчезнет термин "жильё экономкласса"

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Минстрой России будет устанавливать требования к стандартному жилью, в том числе к минимально и максимально допустимым его размерам.

В первом чтении Госдума приняла законопроект, который, в частности, отменяет термин "жильё экономического класса". Вместо него вводится понятие "стандартное жильё".

Как отмечается, Минстрой России будет устанавливать требования к стандартному жилью. Нововведения коснутся минимально и максимально допустимых размеров помещений.

Министр строительства РФ Михаил Мень ранее рассказал о международном конкурсе дизайн-проектов стандартного жилья и жилой застройки. Как сообщается, финалистов объявят в феврале 2018 года.

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Арина Демидова
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