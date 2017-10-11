В Госдуме посоветовали Киеву "не разевать рот" на территорию России

Об этом заявил депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова Петра Порошенко на заседании ПАСЕ.

В Госдуме призвали Киев "не разевать рот" на территорию России. Такую позицию высказал депутат от Крыма, зампред Комитета по делам национальностей Руслан Бальбек, комментируя слова Порошенко о желании провести повторный референдум по Крыму.

— Что касается проведения референдума в отдельном регионе согласно Конституции Украины — так пусть в Украине и проводят, а на нашу территорию нечего рот разевать и глаза таращить, — цитирует слова Бальбека РИА "Новости".

По словам парламентария, украинский президент страдает манией величия, раз позволяет себе подобные высказывания только потому, что оказался на европейской площадке.

— Он прекрасно понимает, что завоевать Крым ему не по силам и даже провести на полуострове референдум не по зубам, — заключил Бальбек.