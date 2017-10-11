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Регион
Опубликовано 11 октября 2017, 18:00

В Госдуме посоветовали Киеву "не разевать рот" на территорию России

Президент Украины Пётр Порошенко. Фото: &copy;REUTERS/Christian Hartmann

Президент Украины Пётр Порошенко. Фото: ©REUTERS/Christian Hartmann

Об этом заявил депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова Петра Порошенко на заседании ПАСЕ.

В Госдуме призвали Киев "не разевать рот" на территорию России. Такую позицию высказал депутат от Крыма, зампред Комитета по делам национальностей Руслан Бальбек, комментируя слова Порошенко о желании провести повторный референдум по Крыму.

— Что касается проведения референдума в отдельном регионе согласно Конституции Украины — так пусть в Украине и проводят, а на нашу территорию нечего рот разевать и глаза таращить, — цитирует слова Бальбека РИА "Новости".

По словам парламентария, украинский президент страдает манией величия, раз позволяет себе подобные высказывания только потому, что оказался на европейской площадке.

— Он прекрасно понимает, что завоевать Крым ему не по силам и даже провести на полуострове референдум не по зубам, — заключил Бальбек.

Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года в результате проведённого на полуострове референдума, когда подавляющее большинство жителей региона проголосовали за воссоединение с РФ.

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Алиса Донченко
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