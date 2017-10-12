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Опубликовано 12 октября 2017, 09:05

Fortnite стала самой быстрорастущей условно-бесплатной игрой

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/PlayStation

Скриншот видео youtube.com/PlayStation

Условно-бесплатный экшен Fortnite Battle Royale установил новый рекорд для игровой индустрии.

Стало известно, что количество игроков Fortnite Battle Royale достигло отметки 10 миллионов пользователей. Таким образом, этот экшен стал самым быстрорастущим условно-бесплатным проектом для PC.

Популярность Fortnite Battle Royale растёт быстрее, чем у других условно-бесплатных игр вроде World of Tanks, League of Legends, Dota 2 и Hearthstone.

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Fortnite стала самой быстрорастущей условно-бесплатной игрой

Скриншот видео youtube.com/PlayStation

Fortnite Battle Royale является бесплатной частью экшена Fortnite и уже доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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