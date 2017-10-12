Условно-бесплатный экшен Fortnite Battle Royale установил новый рекорд для игровой индустрии.

Стало известно, что количество игроков Fortnite Battle Royale достигло отметки 10 миллионов пользователей. Таким образом, этот экшен стал самым быстрорастущим условно-бесплатным проектом для PC.

Fortnite Battle Royale might be the fastest growing F2P game on PC and consoles EVER. Faster to 10M than WOT, LOL, DOTA 2 and Hearthstone https://t.co/XuGlbkpJnq — Sergey Galyonkin (@galyonkin) 11 октября 2017 г.

Популярность Fortnite Battle Royale растёт быстрее, чем у других условно-бесплатных игр вроде World of Tanks, League of Legends, Dota 2 и Hearthstone.

Fortnite стала самой быстрорастущей условно-бесплатной игрой Скриншот видео youtube.com/PlayStation