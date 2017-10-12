Super Mario Odyssey получила максимальный балл в первой рецензии

Хотя эмбарго на рецензии платформера Super Mario Galaxy ещё не спало, в Сети появилась первая оценка игры. Её нашли в свежем номере американского игрового журнала Edge.

Рецензент оценил игру в 10 баллов из 10 возможных, похвалил все аспекты проекта. Таким образом, за этот год издание Edge выставило максимальную оценку двум эксклюзивам для Nintendo Switch: The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Super Mario Odyssey. Это первый подобный случай в истории журнала.