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Регион
Опубликовано 12 октября 2017, 09:29

Super Mario Odyssey получила максимальный балл в первой рецензии

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Nintendo

Скриншот видео youtube.com/Nintendo

В Сети появились изображения нового выпуска журнала Edge с рецензией на Super Mario Odyssey.

Хотя эмбарго на рецензии платформера Super Mario Galaxy ещё не спало, в Сети появилась первая оценка игры. Её нашли в свежем номере американского игрового журнала Edge.

Рецензент оценил игру в 10 баллов из 10 возможных, похвалил все аспекты проекта. Таким образом, за этот год издание Edge выставило максимальную оценку двум эксклюзивам для Nintendo Switch: The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Super Mario Odyssey. Это первый подобный случай в истории журнала.

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Super Mario Odyssey получила максимальный балл в первой рецензии

Скриншот видео youtube.com/Nintendo

Super Mario Odyssey выйдет уже 27 октября.

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Станислав Погорский
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