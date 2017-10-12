Nintendo собирается выпустить Game Boy Classic Edition

В Сети появилась информация о следующей игровой консоли от японской компании Nintendo.

Японский твиттер-аккаунт, оповещающий подписчиков о регистрации новых торговых марок, раскрыл планы Nintendo. Компания зарегистрировала марку Game Boy Classic Edition, которая будет использоваться для продажи одноимённой игровой консоли.

Сейчас Nintendo выпустила уже два коллекционных переиздания своих ретроприставок, NES Classic Mini и SNES Classic Mini. Поэтому то, что компания добралась до старых портативных консолей, сложно считать сюрпризом.

Поскольку продажи SNES Classic Mini начались совсем недавно, появление Game Boy Classic Edition следует ждать не раньше конца 2018 года. Nintendo пока не сделала официальный анонс устройства.