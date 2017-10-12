Вышло бесплатное дополнение для The Surge

Игроки The Surge уже могут опробовать первое бесплатное дополнение для игры. В нём разработчики из студии Deck 13 добавили десять новых видов оружия с огненным и ледяным типами урона.

Для получения новой экипировки игрокам необходимо найти врагов с нужным оружием и одолеть его в бою. Такой способ добычи предметов является одной из главных особенностей The Surge.

The Surge доступна на PC, PS4 и Xbox One. До конца года разработчики планируют выпустить платное дополнение A Walk in the Park, которое добавит в игру в том числе новую локацию