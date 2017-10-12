Продажи Tekken 7 превысили 2 миллиона копий

Один из разработчиков файтинга Tekken 7 ответил на вопрос о текущих продажах игры.

По словам Харады, после релиза в июне этого года было продано уже более двух миллионов копий Tekken 7. При этом пользователь, задавший вопрос, спрашивал только про консольные версии — неизвестно, включил ли разработчик в названную цифру PC-версию файтинга. Согласно данным сервиса SteamSpy, в Steam Tekken 7 приобрели около 300 тысяч пользователей.

Tekken 7 вышла в 2015 году для японских аркадных автоматов. Два года спустя игра добралась до PC, PS4 и Xbox One.