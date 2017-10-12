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Опубликовано 12 октября 2017, 10:52

Продажи Tekken 7 превысили 2 миллиона копий

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Bandai Namco Entertainment America

Скриншот видео youtube.com/Bandai Namco Entertainment America

Один из разработчиков файтинга Tekken 7 ответил на вопрос о текущих продажах игры.

Кацухиро Харада, курирующий разработку серии файтингов Tekken 7, поделился статистикой о продаже последней части франшизы.

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Продажи Tekken 7 превысили два миллиона копий

Скриншот видео youtube.com/Bandai Namco Entertainment America

По словам Харады, после релиза в июне этого года было продано уже более двух миллионов копий Tekken 7. При этом пользователь, задавший вопрос, спрашивал только про консольные версии — неизвестно, включил ли разработчик в названную цифру PC-версию файтинга. Согласно данным сервиса SteamSpy, в Steam Tekken 7 приобрели около 300 тысяч пользователей.

Tekken 7 вышла в 2015 году для японских аркадных автоматов. Два года спустя игра добралась до PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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